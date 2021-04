Les autotests gratuits sont distribués par les pharmacies depuis le 7 avril. À l’heure actuelle, seule l’entreprise Roche a reçu l’autorisation nécessaire pour la commercialisation des dispositifs, écrit ce samedi la «Schweiz am Wochenende». Au grand dam des autres firmes pharmaceutiques. Un patron de Suisse orientale, souhaitant rester anonyme, se plaint: «On voulait postuler pour avoir une autorisation. Or on nous a déjà dit au téléphone que Roche avait eu le feu vert.»