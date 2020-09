Covid-19 : Visières et masques à valve inefficaces face au virus

Une étude publiée ce mardi dans la revue américaine Physics of Fluids indique que les visières en plastique et les masques avec une valve laissent passer des gouttelettes après un éternuement ou une toux.

La visière bloque la projection vers l’avant des gouttelettes mais une quantité notable parvient à s’échapper par-dessous la visière et «dans une grande zone» devant et sur les côtés de la personne, ont indiqué les chercheurs.

Les porteurs de visières en plastique et de masques à valve arrosent un vaste périmètre avec des gouttelettes après un éternuement ou une toux. Une expérience de visualisation par laser confirme qu’ils sont inefficaces pour stopper, à eux seuls, la propagation du coronavirus.

Dans une étude publiée mardi par la revue américaine Physics of Fluids, des chercheurs de la Florida Atlantic University ont simulé éternuement et toux avec un mannequin. Ils ont observé la façon dont les fluides se propageaient en filmant comment les gouttelettes traversaient des rayons lasers verts horizontaux ou verticaux à proximité du mannequin.

Dans un premier temps, la visière bloque la projection vers l’avant des gouttelettes, mais une quantité notable parvient à s’échapper par-dessous la visière et «dans une grande zone» devant et sur les côtés de la personne, écrivent les chercheurs.

Masques chirurgicaux recommandés

Quant aux masques avec valve, «un grand nombre de gouttelettes non filtrées passent par la valve», rapportent-ils. Ce n’est pas étonnant puisque ce type de masque sert à filtrer l’air qu’on inspire, et non celui qu’on expire.