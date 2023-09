Apple s’assure d’avoir assez d’apps pour son casque Vision Pro

Getty Images via AFP

Apple, qui s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone, la semaine prochaine , a annoncé mardi sur son site l’arrivée cet automne d’une nouvelle boutique d’applications dédiée à son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro. Cet App Store sera intégré à une version bêta du système d’exploitation visionOS, logiciel qui fera tourner l’appareil présenté en juin et dont la commercialisation doit commencer en début d’année prochaine. Apple indique que toute application iOS ou iPadOS, à savoir pour iPhone ou iPad, sera automatiquement publiée dans cette nouvelle boutique dédiée à son casque VR/AR, étant donné qu’elles peuvent fonctionner en l’état, sans aucune modification.

Une boutique bien fournie

Par cette annonce destinée principalement aux développeurs, Apple cherche à s’assurer de proposer une boutique d’applications bien fournie dès le premier jour de lancement du Vision Pro. La mise à disposition de son App Store dès cet automne doit permettre aux développeurs d’éventuellement optimiser leurs apps, si elles n’ont pas été créées spécialement pour le futur casque de réalité virtuelle et augmentée du géant technologique de Cupertino. «Si votre application nécessite une fonctionnalité qui n’est pas disponible sur Apple Vision Pro, l’App Store Connect (ndlr: plateforme d’Apple qui permet aux développeurs de gérer et mettre à jour leurs apps) indiquera que votre application n’est pas compatible et qu’elle ne sera pas mise à disposition», explique Apple, qui conseille le cas échéant de fournir une fonctionnalité alternative ou une mise à jour des capacités de l’app jugée incompatible.