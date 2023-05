Visite exclusive au cœur d’une maison de sorcière

Vous rêvez de vous retrouver dans un conte de fées ou du moins comme dans la série télévisée «Once Upon A Time»? Alors, suivez-nous, direction North Walden Drive, à Beverly Hills! C’est là que se trouve une maison qui fait actuellement fureur sur TikTok. Et pour cause: elle a l’air tout droit sortie d’un livre de contes. Ce n’est certes pas la seule maison de ce type aux États-Unis, mais c’est assurément la plus magique.

Spadena House, également connue dans la région sous le nom de The Witch’s House (la maison de sorcière), a été construite en 1921 par la société de production de films muets Willat Studios. Elle abritait à l’origine des bureaux et servait de loges et d’entrepôt pour les costumes. En 1934, elle est passée entre les mains de la famille Spadena qui en a fait une résidence privée.

Sauvée de la démolition

La maison appartient aujourd’hui à Michael Libow, un agent immobilier. Dans les années 1990, ce dernier a fait visiter le bien à divers acheteurs potentiels qui envisageaient le démolir. Souhaitant lui épargner ce triste destin, Michael Libow a fini par en faire l’acquisition pour la somme de 1,26 million de dollars. À l’heure actuelle, la valeur du bien est estimée entre six et sept millions par les sites de courtage immobilier Zillow et Redfin.

«Je me sens merveilleusement bien ici. Elle me fait sourire et fait sourire les autres. Il en a toujours été ainsi et ça doit le rester», déclare le propriétaire de la maison de sorcière à CBSNews. Son style architectural est connu sous le nom de «storybook style» (architecture de style livre de contes). Ce type d’architecture correspond un peu à l’image qu’un grand nombre d’Américains se font des maisons européennes d’antan: une caricature de l’architecture européenne réelle.

Un TikTokeur obtient le sésame

Le TikTokeur, Caleb Simpson, s’est rendu chez Michael Libow qui l’a invité à visiter l’intérieur de la maison, aménagé en parfaite adéquation avec l’extérieur. En effet, toute la maison est truffée d’antiquités, de pièces de décoration kitsch avec le souci du détail. La vidéo de la visite a récolté un nombre incroyable de 63 millions de vues et près de dix millions de likes.

Les internautes sont ravis. Les commentaires vont de «Magnifique!» à «Magique» en passant par «Je cuisinerais toute la journée dans une telle cuisine». Dans les milliers de commentaires, ce n’est pas seulement la maison qui est jugée, mais aussi son propriétaire. «Je trouve ça tellement sympa qu’il n’ait pas la tête à habiter dans ce genre de maison», écrit une internaute.

Michael Libow n’a d’ailleurs aucun problème avec les touristes qui prennent la pose devant sa maison et se réjouit du fait qu’elle ait du succès au point de constituer une étape touristique incontournable de Beverly Hills. Il ne veut, en revanche, personne à l’intérieur, car cela reste, après tout, son habitation privée. La vidéo TikTok offre, par conséquent, une occasion rare de pénétrer au cœur de la maison de sorcière.