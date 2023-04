Boudry (NE): Visite fédérale au centre pour requérants dans un climat apaisé

La Confédération invitée à payer plus

«Les coûts liés à la sécurité sont largement supérieurs aux indemnités versées en la matière par la Confédération.» En une phrase, Alain Ribaux a résumé le principal point de tension dans les relations entre le Canton de Neuchâtel et la Berne fédérale. «On ne parle pas seulement des patrouilles, mais également des interventions de police-secours sur place et du fonctionnement de la justice», a détaillé le conseiller d’État neuchâtelois, avant d’estimer qu’il faudrait «au moins tripler le montant actuellement alloué par la Confédération» pour être dans les clous. «Il y a une ouverture, mais aucune promesse n’a été faite», a dit l’élu PLR. Pour rappel, Neuchâtel dispose non seulement du plus grand CFA de Suisse avec Perreux, mais également du seul Centre spécifique du pays aux Verrières. Ce centre héberge une population de requérants à problèmes et applique des mesures de sécurité plus strictes.