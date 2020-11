24 septembre 2019, le Lausanne Hockey Club inaugurait sa Vaudoise aréna et devait tirer le rideau quelques mois plus tard, à cause de ce satané Covid-19. «Heureusement», le virus s'est largement propagé dans le coin après les Jeux olympiques de la Jeunesse de la cité des rives du Léman... Ce dimanche, c'est son nouveau Stade de la Tuilière que le Lausanne-Sport intégrera et cette fois, le rideau ne sera même pas ouvert au public. Quelle tristesse!

Ainsi va la vie des fans de sport dans le canton de Vaud, à qui rien ne sera décidément épargné. Pour une fois qu'ils ont des écrins à remplir, ils sont contraints de les regarder à la télévision. Pourtant, une fois n'est pas du tout coutume lors des dernières décennies, leurs équipes sont performantes et même spectaculaires! Pire, devant leur TV, ils ne pourront pas se retrouver à plus de cinq personnes de deux foyers maximum, si on a tout compris aux directives de l'OFSP qui ont un peu tendance à changer tous les quinze jours.

Heureusement sur RTS 2

Ni les bars, ni les restaurants ne seront ouverts pour permettre aux supporters du LS de communier et voir leurs protégés défier YB, le triple champion de Suisse en titre, lors de l'inauguration de l'enceinte sise près de la Blécherette! Heureusement, dans leur malheur, les Lausannois n'auront pas besoin de s'offrir un abonnement à une chaîne à péage juste pour apprécier les premiers ébats footballistiques sur la pelouse de la Tuilière, puisque le match sera diffusé sur l'antenne de RTS 2. C'est toujours ça de pris.

Les fans en bleu et blanc verront donc leur futur stade de loin et uniquement ce qui est visible pour les caméras. On a pris notre drone le plus maniable et une caméra, pour leur permettre de réaliser une rapide visite guidée des entrailles de la nouvelle demeure du LS, devisée à un peu moins de 80 millions de francs. Brasserie, pub, salons et bars VIP, mais aussi les vestiaires, les places assises et debout, rien ne vous échappera.