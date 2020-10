Saviez-vous que le «C» géant du port d’Ouchy s’appelle Éole et qu’il montre le sens du vent? Que la ligne du M2 est la plus pentue au monde pour un métro automatique? Le nouvel audioguide testé jusqu’au 26 octobre par les Transports publics lausannois (TL) est truffé d’informations de ce genre sur l’extrême-sud de la ville.

Pour les obtenir, les voyageurs qui grimpent dans un bus de la ligne 24 sont invités à scanner un QR code propre à chaque arrêt à l’aide de leur smartphone. Ce code leur permet d’écouter gratuitement et en direct sur internet des anecdotes sur ce qu’ils peuvent voir par la fenêtre le long de leur parcours. Une sorte de balade touristique «transvasée» sur une ligne régulière. «L’idée m’est venue en 2019, lors d’un trajet en bus à Londres, détaille Joël Iunius, cofondateur de la start-up à l’origine de la technologie . Il y avait plein de choses passionnantes à voir, et rien pour en savoir plus.» En rentrant, le développeur vaudois a créé un prototype pour Lausanne et l’a proposé aux TL, avec la précieuse aide de l’office du tourisme local. Bingo!