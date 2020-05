Thurgovie

Visite présidentielle de fermes écologiques

Pour la Journée mondiale de la biodiversité, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga s’est rendue en Thurgovie pour y voir des exemples de cultures bio.

«La diversité des espèces est essentielle pour notre vie et notre économie. Son maintien et son développement sont donc dans notre intérêt à tous et relèvent de notre responsabilité», a déclaré la cheffe du Département de l’environnement et des transports (DETEC).