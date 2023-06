Beyoncé: Visite privée sur le plateau de sa série préférée

Selon le «Sun», Beyoncé a eu droit à une visite privée, à l’abri des regards indiscrets. «Le plateau a dû être fermé pour sa venue et toutes les personnes qui étaient au courant avaient l’interdiction d’en parler», a raconté une source. Quand la chanteuse a fait son apparition sur les lieux, cela a été «un moment incroyable» pour les comédiens et l’équipe de tournage. «Elle a posé beaucoup de questions et elle était vraiment intéressée, a ajouté l’informateur. Après son départ, tous ceux qui étaient là ont dit qu’ils avaient été choqués de voir à quel point elle avait été adorable, avec les pieds sur terre.»