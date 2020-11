Israël : Visite secrète de Netanyahu en Arabie saoudite

Le premier ministre israélien a rendu visite au prince héritier, Mohammed ben Salmane. L’Arabie saoudite dément cette rencontre qui pourrait être la première visite d’un Premier ministre israélien en Arabie saoudite.

Contacté par l’AFP, le bureau de Benyamin Netanyahu n’a émis aucun commentaire dans l’immédiat sur ce qui pourrait être la première visite d’un Premier ministre israélien en Arabie saoudite, chef de file des monarchies pétrolières arabes du Golfe et poids lourd de la région.

Et aucune information n’a été publiée par les médias officiels saoudiens sur cette visite au royaume. La cour royale saoudienne et le ministère saoudien de la presse n’ont pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de l’AFP.

Sur place, Benyamin Netanyahu s’est entretenu avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui était bien en Arabie saoudite et a écrit sur son compte Twitter avoir eu des entretiens «constructifs» à NEOM avec Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume saoudien.

«Notre partenariat sécuritaire et économique est fort et nous allons continuer à le développer afin de contrer l’influence nocive de l’Iran dans la région», a ajouté Mike Pompeo, qui a fait ces derniers jours une tournée au Moyen-Orient au cours de laquelle il a d’ailleurs visité Israël.

Normalisation des relations

Des responsables américains et israéliens ont évoqué d’autres accords à venir avec des pays arabes.

Et le Premier ministre Netanyahu avait rencontré le chef du conseil de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhane.

«Ce sont là les rencontres connues. Mais il y a beaucoup plus de rencontres non médiatisées avec des leaders arabes et musulmans pour normaliser les relations avec l’Etat d’Israël», avait déclaré en août le Premier ministre israélien sans identifier les pays concernés par ces discussions.