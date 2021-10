Le Conseil fédéral en vadrouille – Visite sous haute sécurité à Lucerne avant les annonces à 15h30

Le Conseil fédéral est en déplacement à Lucerne ce mercredi, où il a tenu sa séance hebdomadaire. Avant qu'elle ne débute, le président Guy Parmelin s'est brièvement exprimé devant la presse. Il a été interrogé sur la rencontre prévue avec la population et sur la présence de contestataires des mesures sanitaires. «La critique est toujours possible. Le droit de se rassembler et d'exprimer son opinion est garanti. Par contre, la violence et les menaces sont inacceptables», a-t-il estimé, se réjouissant d'aller à la rencontre des Lucernois.