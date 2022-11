Guerre en Ukraine : Visite symbolique de Zelensky à Kherson, ville reprise aux Russes

«Gloire à l’Ukraine!» lui ont crié des habitants depuis le balcon d’un immeuble. «Gloire aux héros!» ont répondu conformément à la tradition le chef de l’État et ceux qui l’accompagnaient. Les forces russes s’étaient retirées quelques jours plus tôt de Kherson, après huit mois d’occupation, laissant le champ libre aux soldats ukrainiens pour entrer vendredi dans la ville.

Hymne chanté

Puis Volodymyr Zelensky a chanté l’hymne national, alors que le drapeau bleu et jaune a été hissé devant le bâtiment de l’administration régionale. Selon une vidéo postée sur Twitter par le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, on peut voir Volodymyr Zelensky, main sur le cœur, entonner devant des militaires et des habitants les paroles de l’hymne national: «Nos ennemis périront, comme la rosée au soleil, et nous aussi, frères, allons gouverner, dans notre pays.»