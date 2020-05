Visites dans les hôpitaux toujours interdites

Le nombre de patients admis à l'hôpital pour cause de coronavirus a augmenté de six unités entre hier, dimanche, et ce lundi. Il y a désormais 321 personnes admises, contre 315 en fin de week-end. Plus positif: seuls 10 nouveaux cas ont été recensés, soit le chiffre le plus bas enregistrés au bout du lac depuis le 8 mars; par ailleurs quatre malades ont pu être désintubés en 24 heures.