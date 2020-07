il y a 1h

VIDÉOS VIRALES

Visites guidées de maisons sur TikTok

Vous vous souvenez de «Ma maison de star» («MTV Cribs») sur MTV? C’est la même chose, mais dans une app. Sur TikTok, les utilisateurs montrent leurs élégantes maisons (du moins celles de leurs parents) ou, à défaut, leurs intérieurs plus ordinaires.

de Meret Steiger

Les visites guidées de maisons sont tendance sur TikTok. Si vous vivez dans un penthouse ou sur une péniche, cela vous garantit d’emblée quelques likes. Et si, en plus de cela, il y a une plage à proximité, la vidéo virale est assurée. Sont également appréciés les châteaux et les tiny houses.

Il ne manque rien dans les luxueuses maisons des utilisateurs de TikTok. Alors que le vidéaste passe d’une pièce à l’autre, on aperçoit non seulement d’énormes caves à vin, des piscines et des dressings, mais également des garages remplis de Ferrari et des employés par-ci par-là. La «Hype House», dans laquelle habitent plusieurs utilisateurs à succès de TikTok est particulièrement connue.

«Hey, yo, my best friend’s rich check»

L’un des piliers de TikTok, ce sont les bandes-sons (de films, de séries ou de vidéos YouTube), qui proviennent d’autres comptes et sont reprises par les utilisateurs pour leurs propres vidéos. La bande-son originale qui accompagne les visites guidées de maisons provient de l’utilisatrice de TikTok, Jordyn Frost, et a déjà été utilisée 149’000 fois.

Dans sa vidéo, on entend Jordyn dire «Hey, yo, my best friend’s rich check» («Salut, mon meilleur ami est riche, mate-moi ça») et on voit une voiture de luxe, une immense propriété et l’ami en question un peu gêné de Jordyn. Parmi les près de 150’000 vidéos, il y en a évidemment de nombreuses qui sont sarcastiques, montrant des intérieurs particulièrement délabrés ou ridiculement petits.

Installations spéciales et murs d’escalade

Mais, après la présentation de toute une série de luxueuses maisons, c’est au tour de maisons «ordinaires» ou de maisons qui ont quelque chose de spécial d’être populaires. La voix off utilisée dans plus de 30’000 vidéos dit: «Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool…» («Tout le monde a ce je-ne-sais-quoi dans sa maison que tout le monde trouve si cool…») et les utilisateurs filment les choses «cool» qu’ils ont chez eux.

Parmi elles, on trouve des aquariums géants, des salles de jeu à la cave, des murs d’escalade qui mènent à la chambre à coucher et des dressings à deux étages. Mais, comme la durée des vidéos sur TikTok est généralement inférieure à 60 secondes, il n’y a en fait pas de contexte. Il n’est donc pas clair si les utilisateurs vivent effectivement dans ces maisons, voire s’il s’agit de véritables maisons.

«Elle n’habite pas là, c’est un magasin»

Une utilisatrice, qui vantait le spa à la maison, a été repérée quand, dans les commentaires, quelqu’un a fait remarquer que le spa se trouvait en réalité dans un magasin et que l’utilisatrice en question y travaillait comme employée. Pour autant, le nombre d’utilisateurs issus de milieux aisés reste largement supérieur à la moyenne. Lors d’un sondage, 37% d’entre eux ont déclaré avoir un revenu familial d’au moins 100’000 dollars.