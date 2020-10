Avec le coronavirus, les modalités du passage à la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont quelque peu changé. Depuis le 31 mars, une seule visite est autorisée, une fois par jour et durant deux heures. L’interdiction s’applique également aux frères et sœurs du nouveau-né. Plusieurs nouvelles mères, citées par la «Tribune de Genève» témoignent des bienfaits de cette nouvelle restriction.

Un avis que partage Bérangère Pierret, sage-femme, adjointe de la responsable des soins. Elle confirme que le bilan est «positif» et qu’il existe une demande de la part de soignants de limiter, une fois la pandémie passée, le nombre de visites de proches et leur durée à la Maternité. Rien n’est encore décidé mais l’idée fait son chemin. Pour la professionnelle, les bienfaits pour les mères sont évidents dans la mesure où ces dernières sont plus à même de s’occuper de leur enfant et sont davantage reposées. Sans compter que le calme ambiant qui résulte de cette limitation facilite grandement l’allaitement.