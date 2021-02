Les clusters de contamination touchent plusieurs sites du réseau hospitalier, indique l’institution. Près de 150 patients et soignants ont été testés, et de nouveaux tests seront réalisés ces prochains jours. Une vingtaine de cas positifs ont été détectés. «L’augmentation progressive du nombre de patients et collaborateurs positifs suite aux tests itératifs réalisés ne permet plus de maintenir les visites dans des conditions satisfaisantes de sécurité», déclare le Réseau hospitalier neuchâtelois, qui prend donc «à regret» la décision de suspendre les visites. L’origine des contaminations n’est pas connue à ce jour.