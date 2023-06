Visitez ce nouveau pays indépendant au milieu de la Californie

Sultan, dictateur et DJ. C’est le CV surprenant de Randy Williams. Cet Américain, âgé de 47 ans, a créé en 2021 la micronation du Slowjamastan, dont le nom est inspiré de son émission de radio «Sunday Night Slow Jams». «J’allais bientôt avoir visité presque tous les pays du monde, donc je me suis dit que j’allais créer le mien», raconte celui qui a visité 193 pays en dix ans à «CNN», le 8 juin.

Port de Crocs interdit

À l’image d’un vrai pays, le Slowjamastan a une capitale, Dublândia, une monnaie, le duble, et une langue officielle, l’anglais. L’hymne officiel s’intitule «Slowjamastan (I Think It’s Gonna Be an Awesome Place)», une parodie du titre d’Elton John «Rocket Man» interprétée par un sosie vocal du chanteur britannique.