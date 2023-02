Expédition : Visitez le Titanic pour 250’000 dollars

Moins de 300. C’est le nombre de personnes qui ont eu le privilège de s’approcher de l’épave du Titanic qui gît à plus de 3800 mètres de profondeur dans les eaux canadiennes depuis son naufrage en 1912. Et pour 250’000 dollars (231’395 francs) la prochaine pourrait être vous. L’entreprise américaine OceanGate Expeditions organise cinq séjours d’une semaine entre mai et juin prochain.

Les six personnes à bord du navire d’expédition accompagneront pendant une semaine une équipe de scientifiques et d’experts marins. Plus de 600 kilomètres séparent le lieu de départ, Saint-Jean de Terre-Neuve, au Canada, de celui où l’épave du Titanic repose. Une traversée de deux jours durant laquelle les participants apprennent les quelques règles de sécurité élémentaires et se familiarisent avec les différents corps de métier présents à bord. Dès le troisième jour, un tournus permettant aux touristes de plonger est mis en place.