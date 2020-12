Confessions sur les ondes : Vitaa à propos de Diam’s: «Elle est plus heureuse là où elle est»

Vingt ans après leur première rencontre, les deux chanteuses, malgré leurs différents parcours, sont toujours très proches. Vitaa confie également avoir «beaucoup appris à ses côtés».

«Après notre coup de foudre artistique et humain (ndlr: il y a une vingtaine d’année), nous ne nous sommes plus lâchées, a-t-elle confié. «J’ai beaucoup appris à ses côtés, car j’allais en tournée avec elle. Je la regardais beaucoup. C’est vraiment une grande artiste.»

Et si les chemins des deux chanteuses ont pris des directions différentes, les deux interprètes du célébrissime «Confessions nocturnes» sont toujours très proches. «Elle a beaucoup souffert. Je le voyais», a continué Vitaa. «Elle s’était construite en tant qu’artiste, et elle a eu beaucoup de mal à combiner sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Elle est plus heureuse là où elle est actuellement et je respecte son choix. C’est mon amie.»