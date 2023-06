Vitaa est accusée de plagiat pour le clip de Charlotte

Sorti le 24 mai 2023, le dernier clip en date de Vitaa est aujourd’hui dans le viseur de Lou Andrea. Cette jeune chanteuse accuse son aînée d’avoir copié sa vidéo de «Requiem», sortie en 2021, pour mettre le titre «Charlotte» en images. «Encore une petite artiste qui se fait voler par plus grand. Je me suis fait plagier mon clip par Vitaa», a écrit Lou sur les réseaux sociaux, ajoutant que la maman de trois enfants avait reçu «Requiem» par Whatsapp au moment de sa mise en ligne.

Après avoir précisé que tout – le message, la narration, la structure, la réalisation, le choix des figurants et des plans – venait d’elle, Lou Andrea a confié avoir été touchée et très mal en découvrant la vidéo de «Charlotte». «Je sais que certains pourront dire: «Oui, mais Lou, si ça se trouve, elle a juste eu la même idée.» Assister à son propre enterrement, ok, pourquoi pas, mais le déroulé du clip, le premier couplet où je suis assise dans l’assemblée, le deuxième couplet où je prends la parole, la fin où on découvre que c’est moi dans le cercueil, la seule personne habillée en blanc», a-t-elle écrit.