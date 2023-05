Vitaa assiste à ses propres funérailles dans son clip

Dans ce clip, deux stars proches de Vitaa prennent la parole. Il s’agit d’Amel Bent et de Slimane. Là non plus, il ne s’agit pas d’un hasard. La chanteuse a partagé un album avec la première («Sorore» en 2021, avec également Camélia Jordana) et deux avec le deuxième ( «Versus» en 2019 et «Versus: chapitre II» en 2020). Ces trois disques ont rencontré un très beau succès. «Y’a pas d’Vitaa, il y aura personne, je serai Charlotte quand je vais mourir», chante celle qui avait dit il y a un an déjà qu’elle comptait se faire plus rare pour se consacrer à sa famille.