Carnet rose : Vitaa est de nouveau maman

La chanteuse a donné naissance à son troisième enfant. Déjà mère deux garçons, elle a désormais une petite fille.

Vitaa est aux anges. Elle a donné naissance à une petite fille, le 10 avril 2022, comme elle l’ a annoncé sur Instagram avec une photo sur laquelle on la voit avec son bébé dans les bras. «Noa. Louanges à toi Seigneur de m’avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas monde et la combler de tes bienfaits… In love with my daughter», a-t-elle écrit en légende du cliché. Déjà maman de deux garçons Adam, 10 ans, et Liham, 7 ans, nés de son union avec son mari, Hicham Bendaoud, la Française de 38 ans est ravie de leur donner une petite sœur. Durant cette troisième grossesse, Vitaa, touchée par le Covid-19, avait été placée sous oxygène.