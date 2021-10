France : Vitaa sur un morceau avec Tony Parker?

La chanteuse française a posté une story qui laisse penser qu’elle a enregistré quelque chose avec l’ex-basketteur.

Que mijote Vitaa? C’est la question qui agite ses fans depuis qu’elle a posté, lundi 11 octobre 2021 en story Instagram , une vidéo qui la montre avec Tony Parker . On y voit l’ex-basketteur star de 39 ans et la chanteuse de 38 ans, qui cartonne toujours autant avec le duo musical qu’elle forme avec Slimane , dans une pièce qui semble être un studio avec des instruments de musique, des micros et des casques autour d’eux.

«Enregistrement surprise avec mon ami Tony Parker», a laconiquement écrit Vitaa. On ignore donc encore tout de cette collaboration, musicale ou non. Indice tout de même, les vêtements du Français, recasé depuis le printemps 2021 avec la tenniswoman Alizé Lim. Il porte une chemise et une cravate assortie à son pantalon de costard. Pas la meilleure des tenues quand on veut enregistrer un morceau… Ce d’autant plus que Tony Parker a vécu une première expérience plutôt mitigée dans la musique. Le Français avait sorti un premier album de rap, «Tony Parker», en 2007. Malgré des collaborations prestigieuses (Booba, Soprano ou Jamie Foxx), le disque avait été descendu en flammes par les critiques. Ce qui avait poussé le sportif à mettre prématurément fin à sa carrière dans le rap.