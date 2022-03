Guerre en Ukraine : Vitali Klitschko: «Aujourd’hui est un moment difficile et dangereux»

Alors que Kiev subit de nouvelles frappes, le maire de la capitale ukrainienne a décrété un couvre-feu de 35 heures, dès mardi soir.

Vitali Klitschko l’a annoncé mardi sur matin sur Telegram: dès mardi soir, le maire de Kiev impose un couvre-feu de 35 heures dans la capitale. «Aujourd’hui est un moment difficile et dangereux», a déclaré l’ancien champion du monde de boxe, après que Kiev a été bombardée à plusieurs reprises mardi matin.

«Sur décision du commandement militaire» ukrainien, la circulation sera interdite dans la ville «à partir d’aujourd’hui» à 20 h (19 h en Suisse) et jusque 7 h (6 h) jeudi, a-t-il précisé. Les déplacements seront interdits «sans autorisation spéciale», à part «pour aller dans les refuges» souterrains anti-bombardements, a-t-il précisé.

«État de siège»

Des bombardements ont touché mardi matin plusieurs immeubles à Kiev, faisant au moins deux morts, au moment où l’armée russe amplifie son offensive en Ukraine. Des pourparlers doivent reprendre trois semaines après le début de l’invasion. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de la capitale ukrainienne, en partie encerclée par les troupes russes. Plus de la moitié de ses trois millions d’habitants ont fui, et la ville est «en état de siège», selon un conseiller du président ukrainien.

Cette annonce de couvre-feu intervient par ailleurs alors que les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène ont annoncé se rendre mardi à Kiev, en qualité de représentants du Conseil européen, pour affirmer «le soutien sans équivoque» de l’UE à l’Ukraine, a annoncé le gouvernement polonais. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala et Janez Jansa doivent notamment y rencontrer «le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Chmygal», selon ce texte officiel.