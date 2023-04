E-sport : Vitality remporte l’IEM Rio, et se rassure avant Paris 

Les joueurs de la team française empochent 100’000 dollars et un ticket pour l’IEM Cologne.

Avec son roster de ­talents internationaux, la structure française Vitality a décroché son premier titre de l’année sur «Counter-Strike» , dimanche, en remportant l’IEM Rio au Brésil. Portée par le Français ZywOo (MVP du tournoi avec 1,48 K/D), la Ruche a battu les Danois d’Heroic 2-0 en finale, au terme d’un clutch 1v2 de l’Israélien Spinx (16-13 et 16-12). Auparavant, Vitality était venu à bout de BIG (2-0) et de Cloud9 (2-1), après une remontada dans le lower bracket.

«Maintenant, on sait quoi faire»

Coincé entre les qualifications RMR et le prochain Major de Paris, l’IEM Rio avait des airs de répétition générale de luxe avant la grand-messe prévue en mai. De quoi se rassurer pour Vitality, qui garde un souvenir amer du dernier Major au Brésil. «On doit se rappeler que la dernière fois qu’on a gagné un tournoi avant un Major, on a foiré. Maintenant, on sait quoi faire», a déclaré le Français ApEX à l’issue de la finale.