Une carence en vitamine D peut favoriser les formes graves du Covid-19. C’est la conclusion d’une étude réalisée sur plus de 160 patients malades à l’hôpital des Trois-Chênes à Genève où une surmortalité a été constatée chez les personnes carencées, particulièrement chez les hommes. Connue pour booster notre système immunitaire, la vitamine D se métabolise au contact des rayons du soleil et selon les valeurs de référence en Suisse, les femmes comme les hommes auraient besoin d’un apport journalier minimum de 15 μg (milligrammes) par jour.

Si en été, 80% de la population reçoit suffisamment d’UV pour synthétiser la vitamine, on estime qu’en hiver, lorsque le soleil joue à cache-cache et que les semaines de pluie s’enchaînent, près de 60% de la population générale présenterait une carence. Mais, bonne nouvelle, tout n’est pas perdu pour autant, et si la supplémentation est parfois nécessaire, certains aliments permettent de réduire le risque de carence, présentation des lauréats: