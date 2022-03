Avions de combat : Vite acheter les F-35 et les revendre si le peuple n’en veut pas, dit un élu

L’achat des avions de combat divise, entre ceux qui veulent accélérer et ceux qui tiennent à faire voter le peuple. Un élu centriste propose la voie médiane.

Il y aura assez d’acheteurs

«C’est une grossière négligence. Non seulement on perd du temps, mais on risque en plus de rendre l’acquisition des avions massivement plus chère», estime le conseiller national et président du PLR Thierry Burkart. Il rappelle que plusieurs pays ont aussi passé commande et que d’autres, à l’instar de l’Allemagne, pourraient se mettre sur les rangs vu l’annonce de leur massif réarmement en réaction à la guerre en Ukraine. «Le risque est grand que le marché et les prix flambent», dit-il.