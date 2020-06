Vitesse des e-bikes sous-estimée: gare aux accidents

Rédiger un nouveau commentaire

Évolution 16.06.2020 à 09:49

C’est une évolution récente des modes de déplacement. Les usagers « historiques » de la route doivent s’y habituer et prendre de nouveaux repères. Ça prendra un peu de temps. La remarque vaut aussi pour les cyclistes : il ne faut pas ralentir leur vitesse qui est un critère fondamental pour remplacer son véhicule polluant pour un vélo électrique, rapide ou non, mais il faut une police présente et stricte qui les verbalise !