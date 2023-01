Berne : Vitesse, parking… un quartier agacé par les excès des diplomates russes

Vitesse dépassée dans les zones 30 et voitures garées le long des routes: l’ambiance chauffe dans le quartier. Autre inquiétude des voisins, une «situation dangereuse» à cause des espions russes en activité. Le DFAE a pris la missive au sérieux et a adressé un courrier à l’ambassadeur de Russie avec une «demande urgente», celle de «respecter strictement les règles de circulation et de faire preuve d’un comportement plus respectueux».