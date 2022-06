Lausanne : Vitesse réduite, priorité aux piétons et plus d’arbres, Sévelin a fait peau neuve

Une série de nouveaux aménagements, dont un nouvel ascenseur, serviront à favoriser la mobilité douce.

Le quartier de Sévelin s’est transformé en zone de rencontre. La vitesse y est désormais limitée à 20km/h, avec la priorité donnée aux piétons. «Les aménagements ont pour objectif d’apporter de la convivialité tout en préservant les nombreuses activités du quartier», souligne Florence Germond, municipale chargée des finances et de la mobilité. Les allées permettent à présent aux piétons de se déplacer plus facilement et de s’arrêter sur les sièges et bancs qui ont été installés. Les cyclistes, quant à eux, profitent de près de 80 nouvelles places de stationnement.