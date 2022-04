Neuchâtel : Viticulteur contraint d’arracher des ceps plantés illégalement

Il pensait pouvoir passer outre la conservation d’éléments naturels protégés sur sa parcelle: c’est raté. Douze ans après avoir demandé les premières autorisations, le vigneron va devoir tout remettre en état.

Après de longues années de procédure, un vigneron de l’Entre-deux-Lacs (NE) devra remettre en état un terrain sur lequel il avait planté illégalement des vignes. Pourtant, d’entrée de jeu, l’homme avait été prévenu que la parcelle visée comportait des éléments naturels protégés, à savoir des haies, des bosquets et un mur de pierre sèches, relate «Arcinfo» . En 2010, le Canton avait ainsi demandé des compléments d’information sur ce point, lorsque le viticulteur avait demandé l’autorisation de planter ses ceps. Mais l’homme n’en avait pas tenu compte et avait procédé aux travaux sans attendre. Stoppé dans son élan, il avait déposé la demande de permis de construire réclamée, et aussitôt remis en route son chantier.

Des associations de protection de l’environnement avaient formé des oppositions, tout en notant que les fameux éléments naturels protégés avaient déjà été rasés et que la surface déjà remblayée était bien plus vaste que les 3500 à 4000 mètres carrés figurant sur le permis de construire. Malgré une première amende, il avait persisté dans l’idée de faire autoriser son projet. En vain: en 2017, les autorités cantonales avaient exigé la remise en état de la parcelle et la reconstruction de 615 mètres carrés de haies et de bosquet et de 45 mètres de mur en pierres sèches. Coût estimé: 345’000 francs, alors que l’investissement pour planter la vigne aurait quant à lui coûté 135’000 francs. Depuis, le viticulteur a multiplié les recours, jusqu’à être récemment débouté par le Tribunal cantonal. Il a donc jusqu’au mois d’octobre 2022 pour tout remettre en état.