Coronavirus

Vitor, 14 ans, plus jeune victime connue en Europe

Un jeune fan de futsal est décédé dimanche, un jour après son hospitalisation dans le nord-ouest du Portugal. Une enquête médicale est en cours.

Quelques jours après la mort en France de Julie, 16 ans, le Portugal déplore le décès de la plus jeune victime du coronavirus connue en Europe. Vitor Godinho s'est éteint à l'âge de 14 ans, et c'est toute une commune du nord-ouest du pays qui pleure sa disparition. L'adolescent était originaire d'Ovar, une municipalité située dans le district d'Aveiro, rapporte le «Diario de Noticias». À l'heure actuelle, le Portugal compte près de 6000 cas de contamination et 119 morts.