Genève - Viva el cinema!

Cette 23e édition sera notamment l’occasion de voir « La Flor », un film fleuve de… 14 h! Oui oui, c’est long on sait, mais promis, ça vaut le coup! Du film d’espionnage au mélodrame musical en passant par le style série B, ce petit bijou réalisé par l’Argentin Mariano Llinas honore les genres cinématographiques avec quatre merveilleuses actrices, toujours les mêmes, qui sautent d’un univers à l’autre. Fantasque et plein d’humour, le réalisateur sera présent au festival dimanche 21 novembre. «L’idée, à travers tous ces labyrinthes pleins de références, était de faire un portrait de ces femmes, avait-il expliqué au Festival de Locarno en 2018. Ça nous a pris dix ans, et on ne peut pas raconter dix ans en deux heures.» Le film sera projeté en cinq parties sur quatre jours différents.

Et puis il y a «Fosforos mojados», de Sebastian Duque Muñoz: trois amis d’enfance ont formé un groupe punk et se préparent pour un concert au festival alternatif le plus important de Cali (Colombie). Mais leurs problèmes personnels et familiaux mettent en péril leur amitié et leurs projets.