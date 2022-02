Berne : Vive émotion à Köniz après la mort d’une fillette de 8 ans

La police n’a toujours pas donné de précisions sur les circonstances du drame qui est survenu mardi soir. Autorités, école et habitants manifestent leur soutien à la famille.

Des bougies et des fleurs en mémoire de la fillette de 8 ans retrouvée morte mardi dans une forêt près de Berne.

Énorme émotion devant l’ancien domicile de la fillette de 8 ans, retrouvée morte mardi soir dans la forêt de Könizberg, près de Berne. Les habitants ont déposé des fleurs et des bougies en mémoire de la victime. Deux jours après le drame, on ne sait toujours pas exactement ce qui s’est passé.

Une lettre de l’école

Mercredi, l’école que fréquentait la victime s’est adressée aux parents dans une lettre. «Ce matin, nous avons appris le décès d’une élève d’un cycle élémentaire de l’école de Niederwangen Ried, peut-on lire. Nous sommes tous très attristés par cet événement incompréhensible. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille». Il y est précisé que l’enseignement scolaire est maintenu et que les élèves seront soutenus.

Le Conseil municipal de la commune a aussi exprimé sa sympathie à la famille et son incompréhension. Hans-Peter Kohler, responsable des écoles, s’est dit «profondément touché et bouleversé par ce qui s’est passé. Le travail de deuil ne fait que commencer, il ne sera pas terminé de sitôt. Les élèves – et nous tous aussi – ont de nombreuses interrogations: que s’est-il passé? Pourquoi est-ce arrivé?»