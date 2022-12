Kosovo : Vive tension après de nouvelles attaques contre la police

La situation était tendue dimanche dans le nord du pays après des échanges de tirs et le lancement d’une grenade assourdissante.

La tension était élevée dimanche dans le nord du Kosovo après que des inconnus ont échangé des tirs avec des policiers et lancé une grenade assourdissante sur des forces de l’ordre de l’UE durant la nuit. Des dizaines de Serbes, protestant contre l’arrestation d’un ancien policier, se sont réunis à nouveau dans la matinée sur des barrages édifiés la veille et qui paralysent le trafic à deux passages frontaliers entre le Kosovo et la Serbie.