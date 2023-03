Valais: Le procureur général quittera ses fonctions en décembre

Valais : Vivement critiqué, le procureur général quittera ses fonctions le 31 décembre

Dans une lettre adressée au Grand conseil valaisan, le 3 mars dernier, Nicolas Dubuis, procureur général en poste depuis 2013, a annoncé qu’il quitterait ses fonctions le 31 décembre de cette année. L’homme avait déjà fait connaître sa volonté de démissionner lors d’une conférence de presse donnée en janvier 2023. Il avait été réélu en deux tours et de justesse en mai 2021. Le vote s’était déroulé à huis clos, suscitant la vive colère d’une partie des élus valaisans et du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.