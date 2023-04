Guerre en Ukraine: Vives réactions après la décapitation d’un soldat ukrainien

Crimes de guerre

La vidéo, une minute quarante secondes d’images, circule depuis mardi. Sur celle-ci, un homme en camouflage, le visage masqué, tranche le cou d’un autre homme en uniforme se débattant au sol en hurlant «ça fait mal». Au bout de quelques secondes, les cris cessent et on entend un homme derrière la caméra incitant en russe le bourreau à «couper la tête» de la victime. Ce dernier finit sa décapitation au couteau, et montre la tête tranchée à la caméra. «Faut la foutre dans le sac et l’envoyer au commandant» dit une voix en russe. À la caméra, on montre également le gilet de la victime barré du trident ukrainien et d’une tête de mort.