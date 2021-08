Afghanistan: vives réactions et mobilisation en Suisse

Chute de Kaboul : Vives réactions et mobilisation en Suisse

Une manifestation pour dénoncer la prise de la capitale afghane par les talibans est prévue ce lundi à 18h à Berne, alors que partis politiques et associations appellent à la solidarité avec le peuple afghan.

La situation en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans dimanche suscite une grande inquiétude en Suisse. Les mouvements de solidarités et les appels se multiplient, par voie de communiqués de presse ou sur les réseaux sociaux. Une manifestation a lieu ce lundi soir à 18 heures à Berne, à l’appel du groupe afghan Ma vie en Suisse et du Réseau de solidarité avec les migrants .

De son côté, le parti socialist e (PS) demande que la Suisse protège immédiatement toutes les personnes originaires d’Afghanistan. Le parti à la rose exige que la Suisse soutienne un quota international de réfugiés. Pour Carlo Sommaruga, conseiller aux États genevois, «la Suisse devrait accueillir 10’000 personnes vulnérables, en particulier des femmes et filles, en provenance d’Afghanistan». De leur côté les Verts se sont exprimés sur Twitter, avec des inquiétudes et revendications similaires.

La Coalition des juristes indépendants pour le droit d’asile a ainsi écrit une lettre ouverte aux conseillers fédéraux et aux parlementaires. Ils exigent que toutes les personnes originaires d’Afghanistan qui se trouvent actuellement en Suisse se voient accorder au moins l’admission provisoire, qu’elles soient ou non en cours de procédure d’asile. Ils demandent aussi que la Suisse facilite l’octroi des visas humanitaires pour les membres de la famille des ressortissants afghans vivant en Suisse, quel que soit leur statut de séjour. Pour finir, ils plaident pour que la Suisse soit un exemple international pour l’accueil des réfugiés afghans, en envoyant un message de solidarité au peuple et à ceux qui œuvrent pour la démocratie et les droits humains en Afghanistan.