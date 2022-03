France : Vives tensions au procès des attentats du 13 novembre à Paris

Le 92e jour d’audience du procès des attentats du 13 novembre s’est achevé sur une suspension des débats, après un interrogatoire du principal accusé Salah Abdeslam.

Au procès des attentats meurtriers du 13 novembre 2015 en France, les réponses elliptiques du principal accusé Salah Abdeslam ont irrité mardi les parties civiles et provoqué des tensions inédites en six mois d’audience, jusqu’à entraîner une suspension des débats.

Il est environ 18h00 quand une nuée de robes noires se lève d’un coup: les avocats de la défense quittent la salle. «La sérénité des débats est compromise», justifie l’un des avocats de Salah Abdeslam, Me Olivia Ronen. Elle venait de demander, en vain, que la série d’incidents qui avait causé une première interruption d’audience soit formellement actée.

Au fil de plusieurs heures d’interrogatoire de son client, des questions parfois agressives des parties civiles, des évitements puis des réponses de plus en plus provocantes de l’accusé, l’ambiance s’est chargée d’électricité. Salah Abdeslam est le seul membre encore en vie des commandos qui ont mené les attentats ayant fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis, en banlieue, le 13 novembre 2015.