Attaque : L’Azerbaïdjan bombarde la région du Nagorny Karabakh

Dimanche, des bombardements ont eu lieu dans la région séparatiste du Nagorny Karabakh. Deux hélicoptères ont été abattus.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a indiqué dans un communiqué avoir lancé une «contre-offensive sur toute la ligne de front», afin de «mettre fin à des activités militaires des forces armées de l’Arménie et assurer la sécurité de la population civile». Il indique qu’un de ses hélicoptères a été abattu, mais que son équipage est sain et sauf. Il affirme avoir détruit 12 batteries anti-aériennes.

«Des morts et des blessés ont été rapportés parmi les civils et les militaires», a déclaré pour sa part la présidence azerbaïdjanaise, tandis que le médiateur public du Karabakh a déclaré qu’il y avait «des victimes civiles» dans la population de la région. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé sa population à «être prête à défendre la patrie sacrée». «Soutenons fermement notre Etat, notre armée (...) et nous allons vaincre. Longue vie à la glorieuse armée arménienne!», a-t-il écrit sur Facebook. Pour sa part, le président a déclaré: «L’armée azerbaïdjanaise combat aujourd’hui sur son territoire, défend son intégrité territoriale, porte des coups dévastateurs à l’ennemi. Notre cause est juste et nous allons vaincre».