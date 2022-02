Cinéma - Vivez avec nous la cérémonie des Césars 2022

La 47e cérémonie des César 2022 est présentée par Antoine de Caunes et se déroule ce vendredi 25 février 2022, dès 21h sur Canal+. Mais comme vous n'avez sûrement pas Canal+ et que de toute façon c'est plus marrant ici, on va suivre pour vous cette histoire de près et vous faire le topo de tout ce qui compte. «Pour que ce jour compte». (Qui a la réf? Indice 1: C'est dans un film. Indice 2: Bateau. Indice 3: Naufrage. Indice 4: Collier. Indice 5: Il y avait de la place pour deux sur la porte! Indice 6: Film sans Brad Pitt.)