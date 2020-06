TÉMOIN D’UNE AUTRE ÉPOQUE

Vivre dans une ancienne laverie, ça vous tente?

Près de Paris, une maison au bord d’un étang cherche un nouveau propriétaire, qui pourrait lui redonner son éclat d’antan. Il s’agit d’une ancienne laverie.

On y lavait autrefois le linge des nobles du château voisin.

Entre 1840 et 1955, les employés n’y lavaient pas que le linge des propriétaires, mais également celui du Secours National, un organisme de solidarité semi-public. Plus de 8000 pièces par an y étaient lavées.