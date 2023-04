Etude: Vivre dans une maison avec des chats préserve des allergies

C’est bien connu les animaux domestiques ont un effet protecteur. Une étude japonaise fouillée, publiée récemment dans la revue spécialisée «Plos One», a montré à quel point cet effet est évident et se manifeste tôt. Les données de plus de 65’000 enfants, collectées dans le cadre de l’étude prospective nationale Japan Environment and Children’s Study et pour lesquelles des informations sur les animaux domestiques étaient disponibles, ont été analysées.