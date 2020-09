Vivre des expériences chocolatées dans toute la Suisse

Lindt & Sprüngli a inauguré sa maison du chocolat à Zurich. D’autres marques historiques proposent des parcours découverte, des dégustations et des ateliers.

La maison du chocolat Lindt & Sprüngli à Zurich

La marque a mis le paquet pour impressionner les quelque 350'000 visiteurs espérés chaque année. Inaugurée le 10 septembre, cette maison du chocolat ressemble un peu à l’usine de Willy Wonka dans «Charlie et la chocolaterie.» Un fouet à pâtisserie au bout duquel jaillit une fontaine de chocolat de 9 mètres de haut trône au centre du complexe qui abrite notamment un musée, une expo interactive, un site de production ouvert au public et le plus grand shop Lindt de la planète.

Roger Federer est l’ambassadeur de la marque. Lindt

Chez Camille Bloch à Courtelary

Plongez dans l’univers de Ragusa et Torino, les marques culte de la maison. Le parcours découverte se concentre sur l’histoire de l’entreprise familiale, trois générations d’entrepreneurs qui ont relevé de manière innovante les défis de leur époque. Dans l’atelier, on découvre le savoir-faire de Camille Bloch et depuis le 5 septembre, un escape game est proposée.

La Maison Cailler à Broc

Installée dans la paisible campagne de la Gruyère, la Maison Cailler propose un circuit interactif retraçant l’histoire du chocolat et de la marque. On peut y déguster les fameuses branches Cailler, fraîchement emballées.

Des chocolatiers Cailler coulent leurs créations sous les yeux des visiteurs. Cailler

Le Chocolarium de Maestrani à Flawil

Au Chocolarium, on peut décorer sa propre tablette de chocolat fraîchement coulée et la ramener à la maison. Une incursion dans la fabrique permet également d’observer la production des marques Minor, Munz et Maestrani, derrière une vitre de 80 mètres de long.

Le Chocoatelier Läderach à Bilten et à Vevey

Les visiteurs peuvent suivre le voyage des fèves de cacao depuis leurs pays d’origine jusqu’au produit fini. Depuis 2015, la marque alémanique a exporté son parcours découverte à Vevey.

L’exposition donne un aperçu de l’univers du cacao. Läderach

La chocolaterie Durig à Lausanne

Durig est célèbre pour ses tablettes de chocolat aux pourcentages vertigineux de cacao. Cette chocolaterie propose des démonstrations et dégustations de chocolats, des ateliers «Moulage en chocolat» et des ateliers «Créations de pralinés.»

Max Chocolatier à Zurich et à Lucerne

En plus des dégustations et des ateliers création, depuis le début de l’été, Max Chocolatier propose des workshops pour confectionner son propre sorbet, sa propre glace et son propre yaourt glacé.