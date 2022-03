Sur la route – Vivre en mode durable dans un van, est-ce possible?

1 / 8 Depuis un an, Anina Gepp parcourt l’Europe avec son petit ami Chris. Privé/Instagram La blogueuse documente sur Instagram sa vie et son quotidien ... Privé/Instagram … dans son camping-car. Elle est suivie par quelque 100’000 followers. Privé/Instagram

Anina Gepp a pour maison un camping-car. Depuis environ un an, la blogueuse et instagrammeuse traverse l’Europe avec son petit ami Chris. Ils passent l’été en Grèce, l’hiver dans les îles Canaries. «Chris et moi voulons économiser les ressources autant que possible, voyager plus lentement et consommer de manière consciente», écrivait-elle sur Instagram avant son départ, tout en se rendant bien compte du privilège qu’elle avait. Aujourd’hui, environ 100’000 personnes suivent son compte Instagram Aniahimsa.

C’est à l’âge de 19 ans que la Lucernoise a été confrontée pour la première fois au thème de la durabilité. En emménageant dans son premier appartement, elle se demande alors comment elle voudrait vivre. À partir de là, tout s’est accéléré. Anina Gepp est passée d’une alimentation végétarienne à végétalienne et de la fast fashion à la découverte de labels équitables. Son livre de cuisine végétalienne «Iss dich grün!» est même devenu un best-seller. Ce printemps, elle publiera son deuxième ouvrage de cuisine, «Vantastic Kitchen».

Anina Gepp, quelles sont les décisions que vous regrettez d’avoir prises parce qu’elles n’étaient pas durables?

J’aurais certainement pu m’épargner l’un ou l’autre de mes voyages lointains. Mais cela ne sert à rien de regarder en arrière et de se faire des reproches. Vivre de manière plus durable est un marathon, pas un sprint. Il est bien plus important que nous nous efforcions tous de donner chaque jour le meilleur de nous-mêmes.

Pour vous, comment est-ce que cela se passe au quotidien?

C’est parfois super, parfois moins bien. Mais nous ne devons pas toujours être parfaits dans tous les domaines. Il s’agit de faire des choix d’achat conscients, de consommer en connaissance de cause. Il n’est donc pas nécessaire d’être végétalien pour s’engager en faveur d’une alimentation plus durable. S’intéresser à la durabilité ne signifie pas non plus ne jamais s’autoriser à prendre l’avion. Il faut plutôt réfléchir et voir ce qu’il est possible de réduire à son propre niveau – et sans juger les autres. Passer à l’acte ne va pas toujours de soi et peut parfois donner l’impression d’une restriction.

Un marathon ne se court que si l’on accepte une certaine discipline. Quel est le rôle de celle-ci?

Je suis en effet très disciplinée. Cela a ses avantages et ses inconvénients. Au début, j’étais trop sévère avec moi-même et avec mon entourage. Ce n’est qu’au fil des années que j’ai appris qu’il était plus judicieux de trouver un juste milieu. Seules les routines qui font vraiment plaisir et sont réalistes peuvent être durables, au sens propre du terme.

On peut donc aussi se laisser aller de temps en temps?

S’il est important de ne pas chercher des excuses pour ne pas faire d’efforts, il est aussi capital de ne pas être trop dur avec soi-même. Il faut éviter de se blâmer ou d’accabler les autres si l’on choisit une fois le café dans un gobelet jetable ou si, par manque de temps, on opte pour une pizza au fromage plutôt que pour un plat végétalien. Ce n’est pas grave, demain est un autre jour.

Vous faites désormais très attention à vivre de manière écologique. Quels compromis avez-vous quand même dû faire?

J’ai des activités qui génèrent beaucoup de CO 2 . Dans le van, nous produisons certes notre électricité grâce à des panneaux solaires et utilisons l’eau avec parcimonie, car notre réservoir ne peut pas contenir plus de 100 litres, mais nous ne roulons pas à l’eau. Et le ferry qui nous emmène aux Canaries rejette lui aussi beaucoup de produits toxiques. Pour compenser tous mes trajets, je dispose d’un abonnement de compensation climatique. Ce n’est pas une solution de fond, mais c’est quand même mieux que de ne rien faire.

Pour conclure, si vous deviez ne donner qu’un seul conseil pour des choix plus durables au quotidien, lequel serait-ce?