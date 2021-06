Canton de Fribourg : Vivre la lutte pour le suffrage féminin grâce à un jeu vidéo

La société bulloise DNA Studios a dévoilé son nouveau jeu «Anna 1971». Une collaboration avec la RTS pour commémorer la date historique du 7 février 1971.

A la suite de la votation du 7 février 1971, le droit de vote des femmes est introduit au niveau fédéral en Suisse. Quarante ans plus tard, la société bulloise DNA Studios, en collaboration avec la RTS, a développé un jeu vidéo immersif pour vivre ce moment historique, relate « La Gruyère ». «Anna 1971» est un «serious game», «un jeu qui en plus d’être ludique propose un apprentissage» explique Nathanaël Monney, cofondateur de DNA Studios.

Cette fiction interactive propulse le joueur dans la peau d’Anna Rauber, une jeune graphiste de 21 ans qui s’intéresse aux droits des femmes. A travers un réseau social évidemment fictif, le joueur doit veiller à entretenir ses relations en postant et commentant du contenu. La trame narrative s’adapte en fonction des choix des joueurs, plusieurs scénarios de fin sont ainsi possibles. L’objectif de cette immersion est de proposer aux jeunes un outil ludique pour comprendre ce qu’ont vécu leurs parents et grands-parents. L’expérience ne s’arrête d’ailleurs pas uniquement au droit de vote, les questions de la contraception, de l’avortement et de l’égalité salariale sont elles aussi abordées.