High-tech : Vivrons-nous dans un monde virtuel? La ruée vers le métavers est lancée

Du géant Facebook, qui en a fait sa priorité stratégique, aux acteurs du jeu vidéo comme «Fortnite», en passant par des startups spécialisées, l’univers numérique parallèle aiguise de nombreux appétits.

Le «métavers», contraction de méta-univers, est une sorte de doublure numérique du monde physique, accessible via internet. Grâce notamment à la réalité virtuelle et augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines, en les libérant des contraintes physiques.

«Ce n’est pas le sens de l’histoire qu’il n’y ait qu’un seul métavers porteur de l’ensemble des expériences, complète-t-il. Par nature, on n’imagine pas qu’il puisse être possédé». Revue des forces en présence.

Facebook et «métavers d’entreprise»

Les géants américains de la tech, Facebook en tête, ont déjà lancé les grandes manoeuvres. Rebaptisé Meta, le groupe de Mark Zuckerberg ambitionne de s’imposer comme le créateur d’un espace numérique universel de référence, comme ont pu l’être l’App Store d’Apple, ou le moteur de recherche de Google. Pour y parvenir, il compte investir plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année et embaucher 10’000 personnes d’ici à cinq ans en Europe.

Mais les autres «Gafam» n’entendent pas rester sur la touche, à l’image de Microsoft et son «métavers d’entreprise». A l’occasion de sa conférence annuelle dédiée aux professionnels, l’entreprise a annoncé mardi dernier le lancement de «Mesh», une nouvelle fonctionnalité dans le logiciel Teams qui permettra d’apparaître, au cours de l’année 2022, sous la forme d’avatar personnalisé au lieu d’activer la vidéo.

Jeux vidéo et concerts virtuels

Plus que des simples jeux vidéo en ligne gratuits, «Roblox» , «Minecraft» ou «Fortnite» sont devenus, à la faveur de la pandémie, des plateformes de divertissement, où les joueurs peuvent mener une vie sociale parallèle. Au point de bousculer l’hégémonie des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Snapchat et renforcer leur ambition de construire leur propre «métavers». Epic Games, l’éditeur de «Fortnite», a indiqué qu’une partie du milliard de dollars levé cette année auprès d’investisseurs serait consacrée à son développement.

Premiers avant-goûts concrets: les concerts virtuels de stars internationales comme le rappeur américain Travis Scott ou la chanteuse pop Zara Larsson, qui ont été suivis par plusieurs dizaines de millions de joueurs. «C’est une opportunité incroyable pour se connecter avec une audience plus jeune. C’est vraiment le futur», a plaidé la chanteuse suédoise, la semaine passée lors du Web Summit.

Startups et alliance nationale

Sur Decentraland, une plateforme en ligne considérée comme l’un des précurseurs du «métavers», il est possible d’acheter des parcelles de terrain virtuel sous forme de NFT (certificats d’authenticité numérique pour des contenus en ligne) via une cryptomonnaie associée baptisée MANA. Plusieurs autres startups tentent de marcher sur ses traces comme The Sandbox, qui vient de lever 93 millions de dollars auprès d’un pool d’investisseurs.