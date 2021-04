Balkans : Vjosa Osmani élue présidente du Kosovo par le Parlement

Symbole d’une nouvelle génération politique, la juriste réformiste a été choisie par le parlement pour représenter le pays dimanche, avec une majorité simple de 71 voix sur 120 députés.

Chute de la vieille garde

300’000 voix

«Justice et des emplois»

La nouvelle équipe aura fort à faire dans un Kosovo miné par les maux économiques et sociaux, où le salaire moyen est de 500 euros et où les jeunes, confrontés à un taux de chômage de 50%, cherchent massivement leur salut dans l’émigration en Suisse ou en Allemagne.

Albin Kurti et Vjosa Osmani ont promis la «justice et des emplois» mais aussi d’intensifier les efforts pour obtenir des vaccins contre la pandémie du coronavirus qui a fait plus de 1900 morts et submerge des services de santé fragiles.