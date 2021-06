Vladimir Cauchemar et RK reprennent un tube de Christophe Willem

Hip-hop : Vladimir Cauchemar et RK sur du Christophe Willem

Celle-ci, on ne l’a pas vue venir. Vladimir Cauchemar et RK ont réalisé une reprise du tube «Double je» de La Tortue.

Rayon insolite, le niveau est élevé. Sur son EP «Brrr» sorti vendredi 4 juin 2021, le producteur masqué a convié le jeune rappeur RK pour réinterpréter un tube de la chanson. En l’occurrence «Double je» du Français Christophe Willem, surnommé La Tortue depuis sa victoire dans le télécrochet «Nouvelle Star» en 2007. Sur «Bloccc», les deux hommes ont changé les paroles et ont également retouché la mélodie. Celle-ci reste toutefois immédiatement reconnaissable. On vous laisse vous faire un avis en écoutant le morceau ci-dessus.

«Brrr» est le premier EP de Vladimir Cauchemar. L’homme, dont on ignore l’identité, a invité plusieurs jeunes rappeurs sur son disque en plus de RK. On citera Rim’K, Benjamin Epps, Lefa, Seth Gueko, Freeze Corleone ou encore Vald. Cauchemar a d’ailleurs produit dans le passé pour les poids lourds du genre que sont Orelsan, Lomepal, Roméo Elvis et Lorenzo.