Football : Vladimir Petkovic est à un faux pas de la sortie à Bordeaux

L’ancien sélectionneur suisse est très fragilisé en Gironde. Il devrait être limogé en cas de nouvelle contre-performance ce week-end.

Le football est un monde impitoyable, où les exploits du passé offrent peu de résistance à la réalité de l’instant. Vladimir Petkovic en apporte une nouvelle fois la confirmation. Fin juillet, le «Mister» quittait la sélection suisse par la grande porte, après l’avoir mené e à un historique quart de finale de l’Euro. Six mois plus tard, le voilà devenu paria du côté de Bordeaux.

Arrivé en Gironde avec la lourde tâche de redresser ce club historique de Ligue 1, «Petko» ne parvient pas à convaincre. Il bénéficie certes de circonstances atténuantes (l’effectif a été décimé par le Covid-19 et ses dirigeants viennent d’écarter six joueurs, dont le capitaine Laurent Koscielny), mais le bilan comptable est alarmant. Après vingt et une journées, son équipe n’a remporté que trois matches et pointe à l’avant-dernière place, avec la deuxième plus mauvaise défense d’Europe (50 buts encaissés).